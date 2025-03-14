В Одесі серед білого дня вбили чоловіка: ким виявився убитий

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Сьогодні у п'ятницю, 14 березня, в Одесі в Приморському районі невідомий застрелив чоловіка

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що повідомлення про стрілянину надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30.

"Стрілець із місця злочину втік. Потерпілий загинув", – йдеться у повідомленні.

За словами свідків, нападник нібито був у військовій формі.

За даними місцевих Телеграм-каналів, убитим виявився скандальний активіст і волонтер Дем'ян Ганул.

Наразі всі обставини скоєного встановлює поліція та криміналісти.

Усі подробці інциденту правоохоронці обіцяють оприлюднити пізніше.

Хто такий Дем'ян Ганул

Відомий громадський активіст з Одеси. Народився 6 жовтня 1993 року на Кіровоградщині. Закінчив історичний факультет Одеського педагогічного університету імені Ушинського та певний час працював вихователем-методистом в дитячому центрі "Артек".

Став відомим як лідер праворадикальної організації "Вуличний фронт". У 2019 діяльність цієї організації була тимчасово призупинена. До цього він був частиною одеського осередку "Правого сектору", де здійснював керівництво так званим "силовим блоком".

Проросійські політичні сили та партії неодноразово звинувачували активіста в причетності до сутичок в Одесі 2 травня 2014 року біля Будинку профспілок.

Активіст також запам’ятався участю у конфліктах довкола резонансних забудов одеських пляжів. Окрім того, під час маршів ЛГБТ його неодноразово помічали серед осіб, що брали участь у нападі на учасників.

Раніше активіст Ганул писав, що побоюється замаху на себе або своїх близьких.

Нагадаємо, в Києві чоловік перерізав собі горло бензопилою. Він помер ще до приїзду медиків.

У Києві також судитимуть чоловіка, який зарізав сусіда по гуртожитку.