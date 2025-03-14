02:50  14 березня
"Зробіть над собою зусилля": письменниця Ірена Карпа зробила зауваження українцям за кордоном
00:03  14 березня
ДТП із трьома загиблими на Житомирщині: поліція шукає свідків
05:40  14 березня
На Київщині знайшли залишки російського безпілотника
UA | RU
UA | RU
14 березня 2025, 11:30

В Одесі серед білого дня вбили чоловіка: ким виявився убитий

14 березня 2025, 11:30
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Сьогодні у п'ятницю, 14 березня, в Одесі в Приморському районі невідомий застрелив чоловіка

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що повідомлення про стрілянину надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30.

"Стрілець із місця злочину втік. Потерпілий загинув", – йдеться у повідомленні.

За словами свідків, нападник нібито був у військовій формі.

За даними місцевих Телеграм-каналів, убитим виявився скандальний активіст і волонтер Дем'ян Ганул.

Наразі всі обставини скоєного встановлює поліція та криміналісти.

Усі подробці інциденту правоохоронці обіцяють оприлюднити пізніше.

Хто такий Дем'ян Ганул

Відомий громадський активіст з Одеси. Народився 6 жовтня 1993 року на Кіровоградщині. Закінчив історичний факультет Одеського педагогічного університету імені Ушинського та певний час працював вихователем-методистом в дитячому центрі "Артек".

Став відомим як лідер праворадикальної організації "Вуличний фронт". У 2019 діяльність цієї організації була тимчасово призупинена. До цього він був частиною одеського осередку "Правого сектору", де здійснював керівництво так званим "силовим блоком".

Проросійські політичні сили та партії неодноразово звинувачували активіста в причетності до сутичок в Одесі 2 травня 2014 року біля Будинку профспілок.

Активіст також запам’ятався участю у конфліктах довкола резонансних забудов одеських пляжів. Окрім того, під час маршів ЛГБТ його неодноразово помічали серед осіб, що брали участь у нападі на учасників.

Раніше активіст Ганул писав, що побоюється замаху на себе або своїх близьких.

Нагадаємо, в Києві чоловік перерізав собі горло бензопилою. Він помер ще до приїзду медиків.

У Києві також судитимуть чоловіка, який зарізав сусіда по гуртожитку.

Одеса убивство поліція напад активіст Дем'ян Ганул
У Києві в під’їзді будинку застрелили чоловіка
14 березня 2025, 07:10
Душили, били молотом та сокирою: на Житомирщині двох чоловіків та жінку засудили за вбивство товариша
14 березня 2025, 02:17
Вбивство через ревнощі: жителю Дніпропетровщини оголосили підозру
14 березня 2025, 00:57
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
У Рівному викрили "ділків", які виготовляли фальсифіковані алкоголь і сигарети
14 березня 2025, 11:56
У Харкові люди у військовій формі влаштували на вулиці стрілянину і били чоловіка ногами,– ЗМІ
14 березня 2025, 11:50
Окупанти вдарили по Херсону: постраждав мирний житель
14 березня 2025, 11:23
США модернізували бомби-ракети GLSDB і передадуть їх Україні,– Reuters
14 березня 2025, 11:00
Справа про земельну корупцію: секретар Київради просить відсторонити його на час розслідування
14 березня 2025, 10:50
Виплати "дітям війни": українців попереджають про фейк
14 березня 2025, 10:34
На Херсонщині росіяни атакували дроном велосипедиста: потерпілий помер
14 березня 2025, 10:20
На Сумщині ще з 8 населених пунктів оголосили обов’язкову евакуацію
14 березня 2025, 10:00
Росіяни вдарили дроном по селищу в Херсонському районі: хлопець втратив руку
14 березня 2025, 09:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Валерій Чалий
Андрій Длігач
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »