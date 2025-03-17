фото: ДСНС

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На вулиці Садова в одній з будівель на території будинку-інтернату виникло загорання горищного приміщення. Менш ніж за годину рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу на площі близько 100 кв.м.

На щастя, загиблих чи постраждалих немає.

Причини пожежі встановлюється.

Нагадаємо, раніше на Київщині жінка палила суху траву і спричинила масштабну пожежу.