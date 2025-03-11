На Одещині розшукують чотирьох неповнолітніх

фото: ілюстративне

Одеські поліцейські встановлюють місцезнаходження 11-річного Артема Стоянова, 12-річного Данила Приходченка, 13-річного Данила Шишкіна та 13-річної Вероніки Пшеничної, які сьогодні, 11 березня, втекли з дитячого закладу в Київському районі Одеси і наразі місцезнаходження підлітків невідоме

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Артем Стоянов:

Прикмети: зріст 150 см, коротко стрижене волосся, пофарбоване у бордовий колір.

Особливі прикмети: шрам на правій щоці у вигляді букви "Т".

Був одягнений в чорну куртку, темний светр, темні штани, взутий у чорні кросівки.

Данило Приходченко:

Прикмети: зріст 133 см, худорлявої статури, очі карі, волосся коротко стрижене, пофарбоване у бордовий колір.

Був одягнений у жовту куртку, широкі штани, помаранчеве худі, взутий у чорні кросівки.

Данило Шишкін:

Прикмети: зріст 170 см, середньої статури, очі карі, волосся пофарбоване в бордовий колір.

Був одягнений в чорну куртку та камуфляжні штани, взутий в темні кросівки.

Вероніка Пшенична:

Прикмети: зріст близько 160 см, середньої статури, очі карі, волосся темне довге.

Особливі прикмети: у губі пірсинг.

Була одягнена у чорні куртку та штани, взута у чорні кросівки.

Осіб, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження дітей, правоохоронці просять повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію "102".

Нагадаємо, жительку Одещини, яка сокирою зарубала односельця, можуть ув’язнити на 15 років.