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11 березня 2025, 12:31

На Одещині розшукують чотирьох неповнолітніх

11 березня 2025, 12:31
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фото: ілюстративне
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Одеські поліцейські встановлюють місцезнаходження 11-річного Артема Стоянова, 12-річного Данила Приходченка, 13-річного Данила Шишкіна та 13-річної Вероніки Пшеничної, які сьогодні, 11 березня, втекли з дитячого закладу в Київському районі Одеси і наразі місцезнаходження підлітків невідоме

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Артем Стоянов:

Прикмети: зріст 150 см, коротко стрижене волосся, пофарбоване у бордовий колір.

Особливі прикмети: шрам на правій щоці у вигляді букви "Т".

Був одягнений в чорну куртку, темний светр, темні штани, взутий у чорні кросівки.

Данило Приходченко:

Прикмети: зріст 133 см, худорлявої статури, очі карі, волосся коротко стрижене, пофарбоване у бордовий колір.

Був одягнений у жовту куртку, широкі штани, помаранчеве худі, взутий у чорні кросівки.

Данило Шишкін:

Прикмети: зріст 170 см, середньої статури, очі карі, волосся пофарбоване в бордовий колір.

Був одягнений в чорну куртку та камуфляжні штани, взутий в темні кросівки.

Вероніка Пшенична:

Прикмети: зріст близько 160 см, середньої статури, очі карі, волосся темне довге.

Особливі прикмети: у губі пірсинг.

Була одягнена у чорні куртку та штани, взута у чорні кросівки.

Осіб, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження дітей, правоохоронці просять повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію "102".

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