В Одесской области разыскивают четырех несовершеннолетних

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Одесские полицейские устанавливают местонахождение 11-летнего Артема Стоянова, 12-летнего Даниила Приходченко, 13-летнего Даниила Шишкина и 13-летней Вероники Пшеничной, которые сегодня, 11 марта, сбежали из детского учреждения в Киевском районе Одессы и пока не находятся под

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Артем Стоянов:

Приметы: рост 150 см, коротко стриженые волосы, окрашенные в бордовый цвет.

Особые приметы: шрам на правой щеке в виде буквы "Т".

Был одет в черную куртку, темный свитер, темные брюки, обутые в черные кроссовки.

Даниил Приходченко:

Приметы: рост 133 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы коротко стрижены, окрашены в бордовый цвет.

Был одет в желтую куртку, широкие брюки, оранжево худые, обутые в черные кроссовки.

Даниил Шишкин:

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы окрашены в бордовый цвет.

Был одет в черную куртку и камуфляжные брюки, обут в темные кроссовки.

Вероника Пшеничная:

Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные длинные.

Особые приметы: в губе пирсинг.

Одета в черные куртку и брюки, обута в черные кроссовки.

Лица, владеющие любой информацией о местонахождении детей, правоохранители просят сообщить в ОРУП № 1 по телефону (048) 779 49 62 или на спецлинию "102".

Напомним, жительницу Одесщины , которая топором зарубила односельчанина, могут заключить в тюрьму на 15 лет.