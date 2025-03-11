02:26  11 марта
На Буковине пограничники с помощью дрона остановили вояж мужчин в Молдову
04:30  11 марта
В Украине выйдет драма о лидере крымскотатарского народа
05:30  11 марта
В Донецкой области Силы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК "Оса"
UA | RU
UA | RU
11 марта 2025, 12:31

В Одесской области разыскивают четырех несовершеннолетних

11 марта 2025, 12:31
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Одесские полицейские устанавливают местонахождение 11-летнего Артема Стоянова, 12-летнего Даниила Приходченко, 13-летнего Даниила Шишкина и 13-летней Вероники Пшеничной, которые сегодня, 11 марта, сбежали из детского учреждения в Киевском районе Одессы и пока не находятся под

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Артем Стоянов:

Приметы: рост 150 см, коротко стриженые волосы, окрашенные в бордовый цвет.

Особые приметы: шрам на правой щеке в виде буквы "Т".

Был одет в черную куртку, темный свитер, темные брюки, обутые в черные кроссовки.

Даниил Приходченко:

Приметы: рост 133 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы коротко стрижены, окрашены в бордовый цвет.

Был одет в желтую куртку, широкие брюки, оранжево худые, обутые в черные кроссовки.

Даниил Шишкин:

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы окрашены в бордовый цвет.

Был одет в черную куртку и камуфляжные брюки, обут в темные кроссовки.

Вероника Пшеничная:

Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные длинные.

Особые приметы: в губе пирсинг.

Одета в черные куртку и брюки, обута в черные кроссовки.

Лица, владеющие любой информацией о местонахождении детей, правоохранители просят сообщить в ОРУП № 1 по телефону (048) 779 49 62 или на спецлинию "102".

Напомним, жительницу Одесщины , которая топором зарубила односельчанина, могут заключить в тюрьму на 15 лет.

Одесская область Одесса розыск дети полиция
В Одесской области исчезли две несовершеннолетние девушки
10 марта 2025, 19:22
В Одесской области женщина обратилась в полицию с просьбой вернуть велосипед, на котором работники ТЦК задержали ее мужа
10 марта 2025, 12:59
В Одессе двух подростков ударило током на вагоне поезда: один из них погиб
10 марта 2025, 01:21
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Одесской области неизвестные обворовали могилы защитников
11 марта 2025, 13:10
Прикарпатье в огне: спасатели ликвидируют масштабные лесные пожары
11 марта 2025, 12:44
Кабмин назначил нового заместителя Министра по делам ветеранов Украины
11 марта 2025, 12:42
В Тернопольской области загорелась деревянная церковь
11 марта 2025, 12:24
В Киеве мужчина на "Мерседесе" уезжал со стрельбой от стражей порядка и "прокатал" полицейского на окне
11 марта 2025, 11:55
35-летнюю жительницу Одесщины, которая топором зарубила односельчанина, могут заключить в тюрьму на 15 лет
11 марта 2025, 11:41
Россияне сбросили авиабомбу на Константиновку: ранены 4 гражданских
11 марта 2025, 11:41
Переговоры в Саудовской Аравии: Украина и США начинают встречу
11 марта 2025, 11:16
19-летняя девушка готовила теракт в Николаеве: что известно
11 марта 2025, 11:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »