35-річну жительку Одещини, яка сокирою зарубала односельця, можуть ув’язнити на 15 років

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася наприкінці 2024 року на території приватного домоволодіння фігурантки в одному з сіл Любашівської територіальної громади. Правоохоронці встановили, що у власниці оселі та її гостя під час застілля стався конфлікт через те, що останній зневажливо говорив про її співмешканця. Розлючена господиня схопила сокиру, що була у тому ж приміщенні, і обухом вдарила чоловіка по голові. Чоловік упав на підлогу, де отримав від жінки ще кілька ударів.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 66-річного чоловіка і сповістили про це поліцейських. При огляді тіла загиблого були виявлені множинні рублені і забиті рани з пошкодженням кісток лицьового черепа.

На підставі зібраних доказів жінці висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне протиправне заподіянні смерті іншій людині, тобто вбивство. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині зникли двоє неповнолітніх дівчат.