На Одещині зникли двоє неповнолітніх дівчат

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В Одеській області розшукуються малолітні Анастасія Горбатюк та Владислава Гончаренко

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження малолітніх сестричок з Одеси 11-річної Анастасії Горбатюк та 13-річної Владислави Гончаренко, які сьогодні,10 березня, не повернулися зі школи в Приморському районі міста.

Анастасія Горбатюк:

Прикмети: зріст близько 140-150 см, середньої статури, темно-коричневе волосся середньої довжини, очі карі.

Була одягнена: в джинсову куртку, сині джинси, коричневий светр та взута у кросівки чорного кольору.

Владислава Гончаренко:

Прикмети: зріст близько 140-150 см, середньої статури, світло-коричневе волосся середньої довжини, очі карі.

Була одягнена: в джинсову куртку, сірий светр.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дівчаток, правоохоронці просять повідомляти до чергової частини відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 за номером телефону 0 (4877) 9 49 66 або на спецлінію "102".

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали торгового представника, який замість товару перевозив людей до кордону.