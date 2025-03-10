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Трагічна подія сталася ввечері 9 березня в Одесі біля залізничної станції на Балтській дорозі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. На жаль, один із них загинув, другому надають допомога.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, на Київщині під колесами потяга загинула 20-річна дівчина. Вона йшла по коліях в навушниках.