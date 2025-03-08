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08 березня 2025, 09:15

Російські дрони знову масовано атакували Одесу: фото та відео наслідків

08 березня 2025, 09:15
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фото: ДСНС Одещини
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Російські окупанти ввечері у п'ятницю, 7 березня, масовано атакували Одесу дронами. У місті спалахнули пожежі

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що горіли ангар із сільгосптехнікою, будівля СТО, автомагазин, сонячні панелі, складені на відкритій території, та чотириповерхова промислова будівля.

Також постраждала критична інфраструктура.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

За словами мера міста Геннадія Труханова, ціллю ворога незмінною залишаються енергетична та цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок атаки пошкоджено об'єкти промисловості та сфери обслуговування, а також житлові будинки.

Нагадаємо, напередодні вночі російські дрони атакували передмістя Одеси. Виникли пожежі, було пошкоджено енергооб'єкт.

Одеса ДСНС Труханов Геннадій Леонідович пожежа інфраструктура
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