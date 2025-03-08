Росіяни завдали удару по Добропіллю: понад десяток загиблих

фото: ДСНС Донеччини

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області, передає RegioNews.

Зазначається, що ввечері 7 березня ворог завдав нищівного удару по середмістю Добропілля.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 п'ятиповерхових житлових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів.



Виникли пожежі в двох п'ятиповерхівках та адмінбудівлі. Під час ліквідації пожежі ворогом було завдано прицільного удару (попередньо "Шахедом") поряд з місцем гасіння пожежі, пошкоджену пожежну автоцистерну.

На даний час локалізовано пожежу 20 квартир в 5-поверховому багатоквартирному житловому будинку на загальній площі 500 кв. м, а також ліквідовано 3 осередки пожеж.

Як повідомив очільник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін, за 7 березня росіяни вбили 20 жителів Донеччини.

Нагадаємо, пізно ввечері 6 березня російські війська скинули авіабомбу на Слов’янськ на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки постраждали мирні жителі, пошкоджені приватні будинки та автівки