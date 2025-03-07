Російські дрони атакували передмістя Одеси: горять житлові будинки
Внаслідок масованої російської дронової атаки у передмісті Одеси палають житлові будинки. Пошкоджений енергооб'єкт
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
"У передмісті Одеси палають три житлових приватних будинки, також є пошкодження енергетичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
На місцях "прильотів" працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по готелю у Кривому Розі 5 березня зросла до п'яти. Загалом постраждали 32 людини.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 5 березня ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Росіяни знищили на Одещині санаторій.
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