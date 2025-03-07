На Чорнобильській АЕС ліквідували надзвичайну ситуацію

фото: ДСНС

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано. На території станцій й надалі чергуватиме підрозділ Державної служби надзвичайних ситуацій

Про це повідомила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, передає RegioNews.

Вона нагадала, що після удару ворожого дрону по Арці нового безпечного конфайнменту (НБК) над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС, наповнювач захисної оболонки продовжував тління. Сьогодні ж цей процес вдалось зупинити.

За словами Гринчук, радіаційна ситуація незмінна і знаходиться під постійним контролем.

"Тепер наше завдання – провести якісний аналіз пошкодження Арки НБК та відновити її функціонування", – зазначила очільниця Міндовкілля.

На території станції й надалі чергуватиме підрозділ ДСНС і продовжуватимуться радіаційний та тепловізійний моніторинги.

Нагадаємо, в ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС, сталася пожежа.

ДСНС майже два тижні працювала над ліквідацією наслідків атаки.

Раніше ми повідомляли, що уряд виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку укриття ЧАЕС.