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08 марта 2025, 09:15

Российские дроны снова массированно атаковали Одессу: фото и видео последствий

08 марта 2025, 09:15
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фото: ГСЧС Одесщины
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Российские оккупанты вечером в пятницу, 7 марта, массированно атаковали Одессу дронами. В городе вспыхнули пожары

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин, солнечные панели, сложенные на открытой территории, и четырехэтажное промышленное здание.

Также пострадала критическая инфраструктура.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

По словам мэра города Геннадия Труханова, целью противника неизменной остаются энергетическая и гражданская инфраструктура. В частности, в результате атаки повреждены объекты промышленности и сферы обслуживания, а также жилые дома.

Напомним, накануне ночью российские дроны атаковали пригород Одессы. Возникли пожары, были повреждены энергообъект.

Одесса ГСЧС Труханов Геннадий Леонидович пожар инфраструктура
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