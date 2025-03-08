Российские дроны снова массированно атаковали Одессу: фото и видео последствий
Российские оккупанты вечером в пятницу, 7 марта, массированно атаковали Одессу дронами. В городе вспыхнули пожары
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин, солнечные панели, сложенные на открытой территории, и четырехэтажное промышленное здание.
Также пострадала критическая инфраструктура.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
По словам мэра города Геннадия Труханова, целью противника неизменной остаются энергетическая и гражданская инфраструктура. В частности, в результате атаки повреждены объекты промышленности и сферы обслуживания, а также жилые дома.
Напомним, накануне ночью российские дроны атаковали пригород Одессы. Возникли пожары, были повреждены энергообъект.