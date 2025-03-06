У Сумах через влучання російських "шахедів" згорів термінал Нової пошти
У Сумах два російські "шахеди" знищили термінал Нової пошти, загинув співробітник компанії-підрядника
Про це повідомили в пресслужбі компанії компанія "Нова Пошта", передає RegioNews.
"На жаль, загинув співробітник компанії-підрядника. Два ворожих дрони-камікадзе влучили в складські приміщення, виникла масштабна пожежа", – йдеться в повідомлені.
Зазначається, що 2576 посилок, які були на території терміналу, згоріли.
Оголошена вартість втрачених відправлень — понад 3,3 млн грн.
Нова пошта зв'язується з клієнтами для виплати компенсації.
Нагадаємо, вночі росіяни атакували Суми. Дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа. Загинув охоронець.
Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу: що сказав глава державиВсі новини »
06 березня 2025, 10:44ДСНС показала наслідки обстрілу Харкова
06 березня 2025, 10:24На Херсонщині через росіян загинула людина, четверо поранені
06 березня 2025, 09:30
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Зеленський прибув на спецзасідання Євроради у Брюсселі: перші заяви
06 березня 2025, 13:54На Одещині судитимуть 32-річного чоловіка, який підпалив свою дружину
06 березня 2025, 13:40На Житомирщині затримали чоловіка, який обкрадав могили захисників
06 березня 2025, 13:38У Краматорську внаслідок російського обстрілу поранені двоє людей
06 березня 2025, 13:12В Агенції оборонних закупівель – новий директор
06 березня 2025, 12:57На Сумщині прикордонники знищили російський безпілотник "Герань-2"
06 березня 2025, 12:56Удар по Кривому Рогу: серед постраждалих є діти
06 березня 2025, 12:20На Закарпатті судитимуть командира батальйону, який за гроші залишав підлеглих служити в тилу
06 березня 2025, 12:14Франція готова надавати Україні розвіддані замість США
06 березня 2025, 11:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі блоги »