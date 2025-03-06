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06 березня 2025, 20:15

Росіяни скинули три КАБи на Краматорськ: виникла масштабна пожежа, є руйнування

06 березня 2025, 20:15
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фото: ДСНС України у Донецькій області
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Сьогодні вдень, 6 березня, російська авіація завдала авіаудару по Краматорську Донецької області. Через атаку почалася пожежа, поранені цивільні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Три керовані авіабомби зруйнували складську споруду, спричинивши масштабну пожежу", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок цієї атаки постраждали щонайменше двоє осіб.

Нагадаємо, сьогодні вдень у місті Краматорськ Донецької області внаслідок обстрілу армії РФ поранення отримали двоє мирних жителів.

війна пожежа Краматорськ Донецька область авіаудар руйнування КАБ
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