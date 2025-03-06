Росіяни вдарили по Бериславу: загинули цивільні
У четвер вдень, 6 березня, російські загарбники завдали удару по Бериславу на Херсонщині. Через атаку ворожого БпЛА загинули мирні жителі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
За даними слідства, окупанти скинули вибухівку з БпЛА на Берислав близько 12:40.
"Внаслідок вибуху снаряду загинули цивільні чоловік та жінка, які у момент атаки перебували на вулиці", – йдеться в повідомленні.
За фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей, триває досудове розслідування.
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 5 березня загинула людина, ще четверо мирних жителів дістали поранення.
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