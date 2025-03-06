01:52  06 березня
Торкався і погрожував насильством: на Закарпатті чоловік домагався до дівчат 10-11 років
06:57  06 березня
У Харкові працівники ТЦК влаштували стрілянину і пошкодили авто
05:45  06 березня
Поцупила гроші, косметику та телефон: у Києві прибиральниця обікрала салон краси
UA | RU
UA | RU
06 березня 2025, 15:39

Росіяни вдарили по Бериславу: загинули цивільні

06 березня 2025, 15:39
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У четвер вдень, 6 березня, російські загарбники завдали удару по Бериславу на Херсонщині. Через атаку ворожого БпЛА загинули мирні жителі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, окупанти скинули вибухівку з БпЛА на Берислав близько 12:40.

"Внаслідок вибуху снаряду загинули цивільні чоловік та жінка, які у момент атаки перебували на вулиці", – йдеться в повідомленні.

За фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 5 березня загинула людина, ще четверо мирних жителів дістали поранення.

РФ війна загиблі окупанти дрон Херсонська область БПЛА
У Сумах через влучання російських "шахедів" згорів термінал Нової пошти
06 березня 2025, 12:37
ДСНС показала наслідки обстрілу Харкова
06 березня 2025, 10:24
Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: зросла кількість загиблих та поранених
06 березня 2025, 08:50
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Війська РФ атакували FPV-дроном жителя Гуляйполя
06 березня 2025, 16:55
Критична точка: Залужний назвав втрати України у війні з РФ
06 березня 2025, 16:45
Майже 300 тисяч українців можуть вже скоро депортувати з США - Reuters
06 березня 2025, 16:06
Укрзалізниця призначила ще три додаткові поїзди на весняні вихідні
06 березня 2025, 16:05
У Києві заяву на вступ до першого класу можна подати онлайн: коли запрацює нововведення
06 березня 2025, 15:45
У Південній Кореї через помилку пілота на цивільних впали бомби: є постраждалі
06 березня 2025, 15:45
Заступник голови Тернопільської ОВА отримав 8 років тюрми за хабарництво
06 березня 2025, 15:29
На Київщині чоловік погрожував літній матері гранатою
06 березня 2025, 15:24
Саме час відкривати експорт української зброї
06 березня 2025, 15:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »