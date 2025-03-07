Российские дроны атаковали пригород Одессы: горят жилые дома
В результате массированной российской дроновой атаки в пригороде Одессы горят жилые дома. Поврежденн энергообъект
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
"В пригороде Одессы горят три жилых частных дома, также есть повреждения энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении.
На местах "прилетов" работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, количество погибших в результате российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 5 марта возросло до пяти. Всего пострадали 32 человека.
Ранее сообщалось, что в ночь на 5 марта враг атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой. Россияне уничтожили в Одесской области санаторий.
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