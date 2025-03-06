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06 березня 2025, 19:48

Кількість жертв у Кривому Розі знову зросла: у лікарні померла жінка

06 березня 2025, 19:48
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фото: Сергій Лисак
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Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по готелю у Кривому Розі 5 березня зросла до п'яти. Загалом постраждали 32 людини

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, надвечір у Кривому Розі померла поранена під час вчорашнього ракетного удару 60-річна жінка.

"Лікарі боролися за її життя. Втім, травма виявилася занадто тяжкою. Мої співчуття рідним… Загалом, атакувавши місто, російська армія вбила 5 людей. Постраждали – 32. З них 22 залишається у лікарнях", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 5 березня, близько 22 години, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ракета влучила в п'ятиповерховий готель. Раніше повідомлялося, що загинули чотири людини. Серед постраждалих є діти.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів і Британії.

РФ війна загиблі Кривий Ріг готель Лисак Сергій Петрович ракетний удар постраждалі
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