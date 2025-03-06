ВМС показали, як моряки вночі збивають "шахеди" над Одещиною

скріншот із відео

Відповідне відео оприлюднив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє RegioNews.

"Цієї ночі над Одещиною захисники угруповання Військово-Морських Сил ЗС України знищили десять ворожих дронів-камікадзе "Shahed". Дякую кожному за роботу!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 5 березня військовослужбовці ВМС приземлили 13 "шахедів" в Одеській та Донецькій областях.

Також повідомлялося, що вночі 5 березня російська армія атакувала Україну ракетами, а також 181-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 115 дронів, ще 55 БпЛА — локаційно втрачені.