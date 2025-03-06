ВМС показали, як моряки вночі збивають "шахеди" над Одещиною
Вночі 5 березня російські війська продовжили тероризувати мирні українські міста смертоносними дронами. Військові моряки збили над Одещиною 10 ударних БпЛА "Shahed-136"
Відповідне відео оприлюднив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє RegioNews.
"Цієї ночі над Одещиною захисники угруповання Військово-Морських Сил ЗС України знищили десять ворожих дронів-камікадзе "Shahed". Дякую кожному за роботу!", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 5 березня військовослужбовці ВМС приземлили 13 "шахедів" в Одеській та Донецькій областях.
Також повідомлялося, що вночі 5 березня російська армія атакувала Україну ракетами, а також 181-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 115 дронів, ще 55 БпЛА — локаційно втрачені.