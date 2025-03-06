15:17  05 березня
У "Дії" з'явиться дозвіл на зброю
14:53  05 березня
Фейкова інвалідність: на Харківщині анулювали майже пів тисячі довідок
16:33  05 березня
В Івано-Франківську на час хвилини пам’яті зупинятиметься увесь транспорт
UA | RU
UA | RU
06 березня 2025, 00:35

ВМС показали, як моряки вночі збивають "шахеди" над Одещиною

06 березня 2025, 00:35
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Вночі 5 березня російські війська продовжили тероризувати мирні українські міста смертоносними дронами. Військові моряки збили над Одещиною 10 ударних БпЛА "Shahed-136"

Відповідне відео оприлюднив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє RegioNews.

"Цієї ночі над Одещиною захисники угруповання Військово-Морських Сил ЗС України знищили десять ворожих дронів-камікадзе "Shahed". Дякую кожному за роботу!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 5 березня військовослужбовці ВМС приземлили 13 "шахедів" в Одеській та Донецькій областях.

Також повідомлялося, що вночі 5 березня російська армія атакувала Україну ракетами, а також 181-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 115 дронів, ще 55 БпЛА — локаційно втрачені.

війна ВМС України моряки Олексій Неїжпапа Одеська область БПЛА атака шахед
На Сумщині зенітники збили 8 російських ударних дронів
05 березня 2025, 07:45
Жертва, масштабні руйнування та пожежі: рятувальники показали наслідки атаки на Одесу
05 березня 2025, 07:15
На Курщині Повітряні сили знищили пункт запуску російських FPV-дронів
05 березня 2025, 03:05
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Сили оборони знищили ворожу техніку та російську піхоту біля Куп’янська
06 березня 2025, 01:23
На Полтавщині чоловік під час застілля вдарив приятеля ножем
06 березня 2025, 00:55
Нідерланди інвестуватимуть у виробництво дронів для України
06 березня 2025, 00:05
Удар по готелю в Кривому Розі: кількість загиблих та поранених зросла
05 березня 2025, 23:28
Австралія виділила додаткові 6 мільйонів євро на українську енергетику
05 березня 2025, 23:22
Вибух у Кривому Розі: повідомляють про влучання балістики, є постраждалі та загиблий
05 березня 2025, 22:42
У Харкові викрили "колл-центри", які ошукали іноземців на 11 мільйонів
05 березня 2025, 22:32
На Миколаївщині чоловік під час застілля вбив односельця топором
05 березня 2025, 22:06
На Полтавщині чоловік жив з 14-річною дівчиною, яка народила від нього дитину
05 березня 2025, 21:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »