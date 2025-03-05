Військові моряки приземлили 13 російських ударних БпЛА
Сьогодні вночі, 5 березня, під час чергової повітряної атаки РФ військові моряки збили 13 ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Військовослужбовці ВМС приземлили "шахеди" в Одеській та Донецькій областях.
"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Сумщині зенітники збили вісім російських ударних дронів.
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