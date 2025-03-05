На Курщині Повітряні сили знищили пункт запуску російських FPV-дронів

ілюстративне фото: Міністерство оборони України

У понеділок, 3 березня, Повітряні сили Збройних сил України завдали чергового успішного удару по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади РФ у районі населеного пункту Троїцьке Курської області

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок ураження знищені ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України.

"Ця локація використовувалася для планування та проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях", — заявили в Генштабі.

Нагадаємо, 3 березня Повітряні сили ЗСУ успішно уразили командний пункт 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії РФ у селищі Манжиків кут на тимчасово окупованій території Донецької області.

Нещодавно Повітряні сили ЗСУ успішно атакували пункт управління БпЛА 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії РФ у селі Нестерянка Пологівського району Запорізької області.