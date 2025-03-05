06:45  04 березня
Оновлення в Резерв+: в електронних направленнях на ВЛК з'явилася дата прибуття на медогляд
01:05  04 березня
Працював HIMARS: Сили оборони знищили новітню російську САУ "Мальва"
06:05  04 березня
Скарби у валізі: киянка хотіла виїхати з України з колекцією старовинних монет
UA | RU
UA | RU
05 березня 2025, 03:05

На Курщині Повітряні сили знищили пункт запуску російських FPV-дронів

05 березня 2025, 03:05
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Міністерство оборони України
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 3 березня, Повітряні сили Збройних сил України завдали чергового успішного удару по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади РФ у районі населеного пункту Троїцьке Курської області

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок ураження знищені ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України.

"Ця локація використовувалася для планування та проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях", — заявили в Генштабі.

Нагадаємо, 3 березня Повітряні сили ЗСУ успішно уразили командний пункт 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії РФ у селищі Манжиків кут на тимчасово окупованій території Донецької області.

Нещодавно Повітряні сили ЗСУ успішно атакували пункт управління БпЛА 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії РФ у селі Нестерянка Пологівського району Запорізької області.

війна ЗСУ БПЛА втрати росіян FPV-дрон Повітряні сили бої в Курській області РФ куртина
Потужні вибухи та пожежі: Сили оборони атакували стратегічні заводи РФ
04 березня 2025, 19:00
Бригада "Помста" показала, як "рубає" окупантів на Донеччині
04 березня 2025, 04:30
Працював HIMARS: Сили оборони знищили новітню російську САУ "Мальва"
04 березня 2025, 01:05
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Стагнуючий фронт і тероризований тил тил: до чого призведе призупинення допомоги США Україні
05 березня 2025, 04:00
Напав на жінок у ТРЦ: чоловіка, який влаштував різанину у Чернігові, помістили до СІЗО
05 березня 2025, 02:00
У передмісті Одеси внаслідок російської атаки загинув чоловік, — ОВА
05 березня 2025, 01:05
Дронарі бригади "Помста" показали кадри бойової роботи біля Серебрянського лісу
05 березня 2025, 00:45
Війська РФ атакували Одесу ударними дронами: місто без світла, води та тепла
05 березня 2025, 00:20
Ракетний удар по Одещині: окупанти знищили санаторій
05 березня 2025, 00:05
На Буковині 9-річний хлопчик вистрелив у брата з гвинтівки
04 березня 2025, 23:00
Водій празького трамвая накинувся на українців з дитиною: як його покарали
04 березня 2025, 22:25
ЗСУ уразили командний пункт російської дивізії на Донеччині
04 березня 2025, 21:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »