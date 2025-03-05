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05 березня 2025, 07:20

Жертва, масштабні руйнування та пожежі: рятувальники показали наслідки атаки на Одесу

05 березня 2025, 07:20
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фото: ДСНС України в Одеській області
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Через нічну атаку російських "шахедів" на Одесу постраждала цивільна та критична інфраструктура. Зафіксовані масштабні руйнування, пожежі в приватних будинках, є жертва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Наразі відомо про 1 загиблу людину внаслідок масованого удару по регіону. Інформація щодо поранених уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Понад 60 рятувальників ліквідовували наслідки нічного російського терору.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері окупаційні війська РФ здійснили масований удар "шахедами" по Одесі. У передмісті впали уламки збитих дронів, виникли пожежі. Загинув чоловік.

Також повідомлялося, що в ніч на 5 березня ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Росіяни знищили на Одещині санаторій.

РФ війна Одеса пожежа обстріли ДСНС дрон жертва атака руйнування шахед
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