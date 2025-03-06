ВМС показали, как моряки ночью сбивают "шахеды" над Одесской областью

скриншот с видео

Соответствующее видео обнародовал командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, сообщает RegioNews.

"Этой ночью над Одесщиной защитники группировки Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожили десять вражеских дронов-камикадзе "Shahed". Спасибо каждому за работу!", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 5 марта военнослужащие ВМС приземлили 13 "шахедов" в Одесской и Донецкой областях.

Также сообщалось, что ночью 5 марта российская армия атаковала Украину ракетами, а также 181-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 115 дронов, еще 55 БпЛА — локационно потеряны.