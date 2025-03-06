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06 марта 2025, 00:35

ВМС показали, как моряки ночью сбивают "шахеды" над Одесской областью

06 марта 2025, 00:35
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скриншот с видео
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Ночью 5 марта российские войска продолжили терроризировать мирные города смертоносными дронами. Военные моряки сбили над Одесской областью 10 ударных БпЛА "Shahed-136"

Соответствующее видео обнародовал командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, сообщает RegioNews.

"Этой ночью над Одесщиной защитники группировки Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожили десять вражеских дронов-камикадзе "Shahed". Спасибо каждому за работу!", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 5 марта военнослужащие ВМС приземлили 13 "шахедов" в Одесской и Донецкой областях.

Также сообщалось, что ночью 5 марта российская армия атаковала Украину ракетами, а также 181-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 115 дронов, еще 55 БпЛА — локационно потеряны.

война ВМС Украины моряки Алексей Неижпапа Одесская область БПЛА атака шахед
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