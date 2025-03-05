На Сумщині зенітники збили 8 російських ударних дронів

фото: Сумська ОВА

Вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники неба ефективно відпрацювали по ворожих БпЛА

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"Сьогодні, 5 березня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 8 ворожих "Шахедів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку 2025 року підрозділи ППО приземлили в регіоні 592 російських безпілотників, які несли смерть та руйнування.

Нагадаємо, через нічну атаку російських "шахедів" на Одесу постраждала цивільна та критична інфраструктура. Зафіксовані масштабні руйнування, пожежі в приватних будинках, є жертва.