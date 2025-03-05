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05 березня 2025, 10:15

Вночі росіяни запустили по Україні ракети і понад 180 "шахедів": як відпрацювала ППО

05 березня 2025, 10:15
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 5 березня російська армія атакувала Україну ракетами, а також 181-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 115 дронів, ще 55 БпЛА — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог запустив ударні дрони із напрямків — Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

Також окупанти випустили по Україні три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області та одну зенітну керовану ракету С-300 — із Курської області.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 115-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях. 55 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Нагадаємо, вночі 5 березня під час чергової повітряної атаки РФ військові моряки збили 13 ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136".

РФ війна ЗСУ дрон БПЛА атака ППО ракетний удар шахед Повітряні сили
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