Вночі росіяни запустили по Україні ракети і понад 180 "шахедів": як відпрацювала ППО
У ніч на 5 березня російська армія атакувала Україну ракетами, а також 181-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 115 дронів, ще 55 БпЛА — локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що ворог запустив ударні дрони із напрямків — Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.
Також окупанти випустили по Україні три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області та одну зенітну керовану ракету С-300 — із Курської області.
"Станом на 09.30 підтверджено збиття 115-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях. 55 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина.
Нагадаємо, вночі 5 березня під час чергової повітряної атаки РФ військові моряки збили 13 ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136".