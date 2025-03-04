РФ завдала удару по енергооб'єкту на Одещині

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Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК, передає RegioNews.

Зазначається, що станом на ранок 4 березня, завдяки злагодженій роботі енергетиків, вдалося відновити подачу електроенергії до 7 тисяч родин.

Окрім того, за словами глави Одеської ОВА Олега Кіпера, об'єкти критичної інфраструктури та системи теплопостачання міста працюють в штатному режимі, котельні заживлені.

Станом на 8:00 енергетикам повернути електроенергію півтисячі абонентів. В частині міста тривають аварійні відключення.

Енергетики безперервно працюють над ліквідацією наслідків атаки.

В Одеській області продовжують функціонувати пункти незламності, надаючи підтримку мешканцям, що залишаються без електрики.

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 3 березня, російська окупаційна армія масовано атакувала ударними безпілотниками Одесу.

Раніше ми повідомляли, що цієї ночі росіяни атакували Україну 99-ма ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина.