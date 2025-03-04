РФ завдала удару по енергооб'єкту на Одещині
3 березня РФ атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області, завдавши пошкоджень внаслідок обстрілів
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК, передає RegioNews.
Зазначається, що станом на ранок 4 березня, завдяки злагодженій роботі енергетиків, вдалося відновити подачу електроенергії до 7 тисяч родин.
Окрім того, за словами глави Одеської ОВА Олега Кіпера, об'єкти критичної інфраструктури та системи теплопостачання міста працюють в штатному режимі, котельні заживлені.
Станом на 8:00 енергетикам повернути електроенергію півтисячі абонентів. В частині міста тривають аварійні відключення.
Енергетики безперервно працюють над ліквідацією наслідків атаки.
В Одеській області продовжують функціонувати пункти незламності, надаючи підтримку мешканцям, що залишаються без електрики.
Нагадаємо, у понеділок ввечері, 3 березня, російська окупаційна армія масовано атакувала ударними безпілотниками Одесу.
Раніше ми повідомляли, що цієї ночі росіяни атакували Україну 99-ма ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина.