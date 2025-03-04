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04 березня 2025, 02:20

Війська РФ вдарили по дитячій поліклініці в Сумах: виникла пожежа

04 березня 2025, 02:20
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фото: Сумська ОВА
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У вівторок вночі, 4 березня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру міста Суми ударним дроном. Внаслідок "прильоту" є пошкодження, виникла пожежа в медзакладі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр Сумської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок удару БПЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу", — йдеться в повідомленні.

Наразі аварійно-рятувальні служби працюють над локалізацією та гасінням пожежі.

За попередніми даними, минулося без жертв. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Як інформує виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар, ворожий дрон влучив в одну з поліклінік міста. Наразі дві лікарні працюють на генераторах, а деякі мікрорайони Сум залишилися без світла.

Нагадаємо, ввечері 3 березня окупаційна армія РФ атакувала ударними безпілотниками Одесу. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, постраждали мирні жителі.

Рятувальники показали наслідки масованої атаки "шахедів" на Одесу.

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