Війська РФ вдарили по дитячій поліклініці в Сумах: виникла пожежа
У вівторок вночі, 4 березня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру міста Суми ударним дроном. Внаслідок "прильоту" є пошкодження, виникла пожежа в медзакладі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр Сумської обласної військової адміністрації.
"Внаслідок удару БПЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу", — йдеться в повідомленні.
Наразі аварійно-рятувальні служби працюють над локалізацією та гасінням пожежі.
За попередніми даними, минулося без жертв. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
Як інформує виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар, ворожий дрон влучив в одну з поліклінік міста. Наразі дві лікарні працюють на генераторах, а деякі мікрорайони Сум залишилися без світла.
Нагадаємо, ввечері 3 березня окупаційна армія РФ атакувала ударними безпілотниками Одесу. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, постраждали мирні жителі.
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