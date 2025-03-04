РФ нанесла удар по энергообъекту в Одесской области
3 марта РФ атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области, нанеся повреждения в результате обстрелов
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК, передает RegioNews.
Отмечается, что на утро 4 марта, благодаря слаженной работе энергетиков, удалось возобновить подачу электроэнергии до 7 тысяч семей.
Кроме того, по словам главы Одесской ОВ Олега Кипера, объекты критической инфраструктуры и системы теплоснабжения города работают в штатном режиме, котельные заживлены.
По состоянию на 8:00 энергетикам вернуть электроэнергию полтысячи абонентов. В части города продолжаются аварийные отключения.
Энергетики непрерывно работают над ликвидацией последствий атаки.
В Одесской области продолжают функционировать пункты несокрушимости, оказывая поддержку жителям, которые остаются без электричества.
Напомним, в понедельник вечером, 3 марта, российская оккупационная армия массированно атаковала ударными беспилотниками в Одессу.
Ранее мы сообщали, что этой ночью россияне атаковали Украину 99 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов.
В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Сумщина и Донетчина.