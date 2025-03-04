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04 марта 2025, 10:05

РФ нанесла удар по энергообъекту в Одесской области

04 марта 2025, 10:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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3 марта РФ атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области, нанеся повреждения в результате обстрелов

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК, передает RegioNews.

Отмечается, что на утро 4 марта, благодаря слаженной работе энергетиков, удалось возобновить подачу электроэнергии до 7 тысяч семей.

Кроме того, по словам главы Одесской ОВ Олега Кипера, объекты критической инфраструктуры и системы теплоснабжения города работают в штатном режиме, котельные заживлены.

По состоянию на 8:00 энергетикам вернуть электроэнергию полтысячи абонентов. В части города продолжаются аварийные отключения.

Энергетики непрерывно работают над ликвидацией последствий атаки.

В Одесской области продолжают функционировать пункты несокрушимости, оказывая поддержку жителям, которые остаются без электричества.

Напомним, в понедельник вечером, 3 марта, российская оккупационная армия массированно атаковала ударными беспилотниками в Одессу.

Ранее мы сообщали, что этой ночью россияне атаковали Украину 99 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов.

В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Сумщина и Донетчина.

Одесса Одесская область ДТЭК электричество энергетика
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