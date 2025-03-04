Українська ППО збила 65 з 99-ти ворожих БпЛА
У ніч на 4 березня росіяни атакували Україну 99-ма ударними БПЛА типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 65-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у 9 областях.
Ще 32 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина.
Нагадаємо, Сили оборони за минулу добу ліквідували 1340 окупантів, 3 танки, 8 бронемашин, 45 артсистем, 86 БПЛА, а також 107 одиниць авто та спецтехніки.