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04 березня 2025, 02:00

Масована атака "шахедів" на Одесу: рятувальники показали наслідки обстрілів

04 березня 2025, 02:00
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фото: ДСНС України в Одеській області
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Внаслідок атаки російських ударних безпілотників на Одесу пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Виникли пожежі, які оперативно ліквідували надзвичайники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали чотири особи", — йдеться в повідомленні.

На місці "прильотів” працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну підтримку постраждалим мешканцям.

Нагадаємо, ввечері 3 березня окупаційна армія РФ масовано атакувала ударними безпілотниками Одесу. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, постраждали мирні жителі.

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