Ракетный удар по Одессе: повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно, есть раненые
Вчера россияне ударили по Одессе баллистической ракетой. Из-за вражеской атаки пострадали два человека
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
Он уточнил, что в результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, принадлежащей одной из европейских компаний.
"Ранения получили двое мужчин, сотрудников порта", — говорится в сообщении.
Олег Кипер отметил, что над ликвидацией последствий работают соответствующие службы. Медики оказали необходимую помощь пострадавшим.
Напомним, вчера российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Над городом поднялся дым.
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