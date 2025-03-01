В Одеській області внаслідок російської атаки одна людина загинула, троє травмовані

фото: ДСНС

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Як зазначається, один із ворожих безпілотників влучив в одноповерховий приватний будинок, що призвело до його займання. Інші вибухи пошкодили транспортні засоби на території підприємства, де також виникли пожежі.

"Рятувальники оперативно відреагували на виклики та ліквідували всі осередки вогню, запобігши поширенню полум’я", - йдеться у повідомленні.

На жаль, унаслідок атаки загинула одна людина. Ще троє постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості були доставлені до лікарні.

Нагадаємо, на Одещині організатори фінансової піраміди ошукали людей на понад 200 000 доларів.