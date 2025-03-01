Росія вдарила балістикою по Одесі: що відомо
В Одесі приліт балістики. Над містом здіймається дим
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм мера міста Геннадія Труханова і канал Повітряних сил ЗСУ.
Ввечері, 1 березня, в Одесі пролунав вибух. Військові попереджали про загрозу застосування балістики.
Зазначається, що вибух у місті було чути приблизно о 17:47. Незадовго до цього, у низці областей України оголосили тривогу, а військові поінформували про балістичне озброєння та попереджали про ракетну небезпеку. Після цього оголосили про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, на Одещині прикордонники ліквідували черговий канал переправлення чоловіків за кордон.
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