На Херсонщині через російські обстріли постраждали 10 цивільних
Вчора російські окупанти атакували майже 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів РФ 10 мирних жителів дістали поранення, серед них — дитина
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Наддніпрянське, Білозерка, Велетенське, Надеждівка, Станіслав, Дар'ївка, Берислав, Новорайськ, Червоний Маяк, Саблуківка, Качкарівка, Осокорівка, Михайлівка, Козацьке, Благовіщенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Львове, Миколаївка, Новотягинка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Чорнобаївка, Широка Балка та Янтарне.
"Через російську агресію 10 людей дістали поранення, з них — 1 дитина", — йдеться у повідомленні.
Минулої доби росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили газову трубу, гаражі, автобуси та приватні автомобілі.
За даними ОВА, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над Херсонщиною три ударних дрони типу "Shahed-131/136".
Нагадаємо, вчора російські окупанти скинули із безспілотника вибухівку на Дар'ївку Херсонської області. Внаслідок атаки поранення отримала 11-річна дитина.