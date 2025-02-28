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Правоохоронці викрили групу ділків, які організували мережу нелегальних гральних закладів із доступом до онлайн-азартних ігор

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Зали працювали в Одесі без ліцензій, сертифікованого обладнання та підключення до держсистеми онлайн-моніторингу, порушуючи закон про азартні ігри.

Гравці перед початком гри за готівку купували код доступу, який вводили у комп’ютер. Їм надавався доступ до вибору гри, а на рахунку відображалася сума, еквівалентна внесеній готівці. В подальшому гравець міг як виграти, так і програти гроші.

Правоохоронці провели 26 обшуків у Центральному регіоні, 13 з яких провели в Одесі. Вилучені документи, які підтверджують нелегальну діяльність мережі, 252 комплекти комп’ютерної техніки тощо.

Наразі припинили діяльність 13 нелегальних закладів. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше у Харкові накрили підпільний покер-клуб. Ділки організували нелегальне казино в орендованих приміщеннях.