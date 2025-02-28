В Одесі накрили мережу нелегальних гральних залів
Правоохоронці викрили групу ділків, які організували мережу нелегальних гральних закладів із доступом до онлайн-азартних ігор
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.
Зали працювали в Одесі без ліцензій, сертифікованого обладнання та підключення до держсистеми онлайн-моніторингу, порушуючи закон про азартні ігри.
Гравці перед початком гри за готівку купували код доступу, який вводили у комп’ютер. Їм надавався доступ до вибору гри, а на рахунку відображалася сума, еквівалентна внесеній готівці. В подальшому гравець міг як виграти, так і програти гроші.
Правоохоронці провели 26 обшуків у Центральному регіоні, 13 з яких провели в Одесі. Вилучені документи, які підтверджують нелегальну діяльність мережі, 252 комплекти комп’ютерної техніки тощо.
Наразі припинили діяльність 13 нелегальних закладів. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше у Харкові накрили підпільний покер-клуб. Ділки організували нелегальне казино в орендованих приміщеннях.