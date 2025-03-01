09:59  01 марта
В результате российской атаки на Харьков пострадали 12 человек, среди которых двое детей
08:40  01 марта
Соучредитель Monobank открыл сбор на ядерное оружие
08:24  01 марта
В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
UA | RU
UA | RU
01 марта 2025, 18:14

Россия ударила баллистикой по Одессе: что известно

01 марта 2025, 18:14
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративный
Читайте також
українською мовою

В Одессе прилет баллистики. Над городом вздымается дым

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграммы мэра города Геннадия Труханова и канал Воздушных сил ВСУ.

Вечером, 1 марта, в Одессе раздался взрыв. Военные предупреждали об угрозе применения баллистики.

Отмечается, что взрыв в городе был слышен примерно в 17:47. Незадолго до этого в ряде областей Украины объявили тревогу, а военные проинформировали о баллистическом вооружении и предупреждали о ракетной опасности. После этого объявили об отбое воздушной тревоги.

Напомним, в Одесской области пограничники ликвидировали очередной канал переправки мужчин за границу.

война Одесса Одесская область атака Балистика
В Одесской области организаторы финансовой пирамиды обманули людей более чем на $200 тысяч
28 февраля 2025, 15:10
В Одессе задержали "полицейского", употреблявшего алкоголь в общественном транспорте
28 февраля 2025, 14:44
В Одессе накрыли сеть нелегальных игровых залов
28 февраля 2025, 10:47
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
В Financial Times сообщили, что восстановить отношения Зеленского с Трампом уже невозможно
01 марта 2025, 18:06
"На всякий случай": Арестович посоветовал украинцам собрать тревожные чемоданы
01 марта 2025, 17:33
Во Львове скончался известный украинский скульптор
01 марта 2025, 16:44
В Днепре медики спасли пенсионера, пытавшегося покончить жизнь самоубийством
01 марта 2025, 16:02
Россияне ударили по детсаду на Днепропетровщине, есть пострадавшие
01 марта 2025, 15:28
Пограничники уничтожили группу россиян в Харьковской области
01 марта 2025, 14:38
Россияне снова атаковали Херсонщину, ранен ребенок
01 марта 2025, 14:12
Синоптикиня предупредила об ухудшении погоды 2 марта
01 марта 2025, 13:35
Трамп и Зеленский. Очень предварительные выводы
01 марта 2025, 12:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Мустафа Найем
Виктор Шлинчак
Тарас Загородний
Все блоги »