Россия ударила баллистикой по Одессе: что известно
В Одессе прилет баллистики. Над городом вздымается дым
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграммы мэра города Геннадия Труханова и канал Воздушных сил ВСУ.
Вечером, 1 марта, в Одессе раздался взрыв. Военные предупреждали об угрозе применения баллистики.
Отмечается, что взрыв в городе был слышен примерно в 17:47. Незадолго до этого в ряде областей Украины объявили тревогу, а военные проинформировали о баллистическом вооружении и предупреждали о ракетной опасности. После этого объявили об отбое воздушной тревоги.
Напомним, в Одесской области пограничники ликвидировали очередной канал переправки мужчин за границу.
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