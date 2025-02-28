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28 лютого 2025, 14:44

В Одесі затримали "поліцейського", який вживав алкоголь у громадському транспорті

28 лютого 2025, 14:44
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Одеські правоохоронці розшукали чоловіка, який в поліцейському однострої вживав алкоголь у громадському транспорті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку поліції Одещини у Фейсбуці.

Відео, на якому одягнений в поліцейський однострій чоловік вживає пиво під час поїздки в трамваї, правоохоронці виявили сьогодні, 28 лютого, під час моніторингу соціальних мереж.

Провівши перевірку, правоохоронці встановили, що порушником виявився 53-річний місцевий житель, який не має жодного відношення до силової структури.

Наразі відносно нього складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184-3 (незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України) та ч. 1 ст. 178 (розпивання пива у заборонених законом місцях та поява у громадських місцях у пʼяному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує до 34 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, в Одесі виявили мережу нелегальних гральних залів.

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