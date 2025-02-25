Від 6000 до 10 000 доларів з людини: на Одещині прикордонники ліквідували канал переправлення чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

В Одеській області прикордонники спільно із поліцейськими викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку до Молдови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Організатором схеми виявився 24-річний громадянин України, який нині проживає на території Молдови. Своїх "клієнтів" він знаходив через інтернет месенджери і співпрацював із зловмисниками на території України.

Вартість послуг з незаконного переправлення осіб через державний кордон оцінювалась від 6000 до 10 000 доларів США з людини. У цю суму входили інструктаж, доставка, проживання, перевезення до прикордонних сіл та безпосередньо до державного кордону.

Днями правоохоронці затримали двох чоловіків, які намагалися потрапити за кордон, скориставшись такими послугами.

Під час проведення подальших заходів правоохоронці затримали ще декілька учасників незаконного бізнесу, в тому числі у місті Одеса.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники викрили підпільну тютюнову фабрику і виявили понад 16 тисяч пачок цигарок.