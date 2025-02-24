В Одесі 17-річний хлопець, який пограбував перехожу, може сісти на 10 років

В Одесі 17-річний хлопець, який пограбував перехожу, може сісти на 10 років
В Одесі поліцейські затримали 17-річного хлопця, який пограбував 58-річну місцеву жительку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Одеської області.
Правоохоронці встановили, що зловмисник штовхнув незнайомку, вихопив у неї сумку і втік. Від дій нападника 58-річна місцева жителька впала і травмувала плече.
Поліцейські, які прибули на місце події, оперативно встановили особу зловмисника і затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даними правоохоронців, хлопець вже притягувався до відповідальності за низку злочинів і перебуває на іспитовому терміні. Наразі йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, одеський ексдепутат, який їхав з колоною військ РФ до Києва, може сісти на 15 років.