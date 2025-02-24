В Одесі 17-річний хлопець, який пограбував перехожу, може сісти на 10 років

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Одеської області.

Правоохоронці встановили, що зловмисник штовхнув незнайомку, вихопив у неї сумку і втік. Від дій нападника 58-річна місцева жителька впала і травмувала плече.

Поліцейські, які прибули на місце події, оперативно встановили особу зловмисника і затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даними правоохоронців, хлопець вже притягувався до відповідальності за низку злочинів і перебуває на іспитовому терміні. Наразі йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, одеський ексдепутат, який їхав з колоною військ РФ до Києва, може сісти на 15 років.