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24 лютого 2025, 14:59

В Одесі 17-річний хлопець, який пограбував перехожу, може сісти на 10 років

24 лютого 2025, 14:59
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фото: Національна поліція
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В Одесі поліцейські затримали 17-річного хлопця, який пограбував 58-річну місцеву жительку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Одеської області.

Правоохоронці встановили, що зловмисник штовхнув незнайомку, вихопив у неї сумку і втік. Від дій нападника 58-річна місцева жителька впала і травмувала плече.

Поліцейські, які прибули на місце події, оперативно встановили особу зловмисника і затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даними правоохоронців, хлопець вже притягувався до відповідальності за низку злочинів і перебуває на іспитовому терміні. Наразі йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, одеський ексдепутат, який їхав з колоною військ РФ до Києва, може сісти на 15 років.

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