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24 лютого 2025, 13:30

Одеський ексдепутат, який їхав з колоною військ РФ до Києва, може сісти на 15 років

24 лютого 2025, 13:30
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фото: Офіс генерального прокурора
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Правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому депутату Одеської міськради від партії "Родіна", який у 2014 році виїхав до РФ, а в лютому 2022 року супроводжував колону російських загарбників до Києва

Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, посадовець у 2014 році виїхав на територію РФ, де вчиняв активні дії на шкоду суверенітету та незалежності України. Три роки тому підозрюваний приєднався до військ РФ на тимчасово окупованій території Київської області. Він допомагав росіянам орієнтуватися на місцевості та поширював кремлівські наративи серед мирного населення.

Ексдепутат активно використовував власний Телеграм-канал, де розміщував повідомлення з відкритими закликами до українських військових скласти зброю та не чинити опору.

Наразі його оголошено у розшук. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в українській столиці від початку повномасштабної війни загинули понад 200 цивільних.

Офіс генпрокурора Одеса депутат колаборант держзрада війна пропаганда РФ
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