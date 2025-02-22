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22 лютого 2025, 18:15

В Одеському ТЦК відреагували на напад на військового

22 лютого 2025, 18:15
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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Кажуть про неприпустимість насильства проти військових

Про це інформує RegioNews з посиланням на заяву Одеського обласногоТЦК та СП.

Там зазначають, що подібні випадки не лише підривають дисципліну, а й створюють внутрішню загрозу, яку не можна толерувати.

"Україна вже понад три роки веде повномасштабну війну проти зовнішньої агресії. Окремі ділянки фронту перебувають у стані бойових дій понад 11 років. У цих умовах дотримання законних вимог військових є безумовною нормою, а будь-які спроби опору чи агресії щодо військовослужбовців розцінюються як дії, що прямо шкодять обороноздатності держави", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, в ТЦК наголосили, що будь-яке перешкоджання діяльності Збройних Сил, напади на військових або сприяння ухиленню від мобілізації кваліфікуються як тяжкі кримінальні правопорушення.

Громадяни мають усвідомлювати, що будь-які прояви спротиву військовій адміністрації безпосередньо впливають на обороноздатність держави.

Нагадаємо, в Одесі 28-річний чоловік розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів. Він розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік. Зловмисника затримали.

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