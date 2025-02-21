На Одещині правоохоронці затримали працівника ТЦК, який вимагав 50 тисяч гривень за відстрочку від призову

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В Одеській області правоохоронці затримали військовослужбовця ТЦК та СП за зловживання впливом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Одещини.

Правоохоронці встановили, що інструктор одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав 50 000 гривень від військовозобов’язаного чоловіка, якого супроводжував під час оформлення військово-облікових документів. За цю суму зловмисник обіцяв вплинути на військових посадових осіб і зробити клієнту документи про відстрочку від призову.

Згодом працівник ТЦК знизив розмір гонорару до 20 000 гривень і був затриманий правоохоронцями під час отримання цієї суми. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Миколаєві посадовець ТЦК і голова лікарської комісії продавали фейкові медичні довідки. Вартість такої "послуги" становила 8 тисяч доларів.