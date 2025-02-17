Поліцейські розшукали безвісти зниклого підлітка з Одещини: що з ним сталося
Правоохоронці розшукали безвісти зниклого 15-річного жителя Білгород-Дністровського району. Хлопець поїхав до Києва на заробітки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Про зникнення дитини на спецлінію 102 повідомив його батько. Чоловік пояснив, що син гостював у родичів в Одесі і зник.
Через дві доби пошуків підлітка знайшли в одному з центральних районів Києва. Він поїхав до столиці у пошуках роботи та мешкав у хостелі.
Поліцейські відвезли підлітка додому. З ним та його батьками провели роз'яснювальну роботу щодо недопущення аналогічних випадків.
Нагадаємо, в столичному метро 20-річний хлопець отримав складні травми обличчя. Постраждалий нехтував правилами поведінки в метрополітені.