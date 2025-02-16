В Одеській області діти провалилися під кригу і загинули
На Одещині завершилась операція з пошуку дітей, які провалились під лід. Їх виявили без ознак життя
Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Одещини.
Зазначається, що 13-річного та двох 14-річних хлопців дістали зі ставка на відстані 70 метрів від берега, де ті провалилися під лід.
Як відомо, подія сталася 15 лютого в одному з сіл Красносільської громади Одеського району. Усі підлітки з Одеси, на водойму, що знаходиться недалеко від міста, вони приходили гратися.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". В рамках провадження слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції встановлює всі обставини трагічної події.
Правоохоронці закликають батьків дбати про дітей, контролювати, де та з ким вони проводять дозвілля, пояснювати, чим небезпечні водойми, покриті крихким льодом.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області три людини провалились під кригу, один чоловік загинув.