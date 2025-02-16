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16 лютого 2025, 10:53

В Одеській області діти провалилися під кригу і загинули

16 лютого 2025, 10:53
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фото: freepik.com
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На Одещині завершилась операція з пошуку дітей, які провалились під лід. Їх виявили без ознак життя

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Одещини.

Зазначається, що 13-річного та двох 14-річних хлопців дістали зі ставка на відстані 70 метрів від берега, де ті провалилися під лід.

Як відомо, подія сталася 15 лютого в одному з сіл Красносільської громади Одеського району. Усі підлітки з Одеси, на водойму, що знаходиться недалеко від міста, вони приходили гратися.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". В рамках провадження слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції встановлює всі обставини трагічної події.

Правоохоронці закликають батьків дбати про дітей, контролювати, де та з ким вони проводять дозвілля, пояснювати, чим небезпечні водойми, покриті крихким льодом.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області три людини провалились під кригу, один чоловік загинув.

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