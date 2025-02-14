13:26  14 лютого
Пресконференція Зеленського у Мюнхені: основні тези
11:05  14 лютого
Провалилися під кригу на Херсонщині: з Інгульця дістали тіла хлопчика та дівчинки
17:42  13 лютого
У Києві продавали квартири прямо з мешканцями
UA | RU
UA | RU
14 лютого 2025, 18:33

В Одеській області затримали дітей, які на замовлення росіян палили авто ЗСУ

14 лютого 2025, 18:33
Читайте также на русском языке
фото: freepik.com
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали шістьох завербованих російськими спецслужбами неповнолітніх українців, які за вказівками кураторів підпалювали автомобілі українських військових на Одещині

Як передає RegioNews, про це повідомили в СБУ.

Зловмисниками виявилися діти віком від 13 до 16 років, які шукали легкого заробітку в телеграм-каналах.

Підлітки шукали потенційні цілі, після чого погоджували їх зі своїми російськими кураторами та підпалювали за допомогою легкозаймистих сумішей. Коли вони намагалися припинити виконувати ворожі завдання, росіяни переходили до погроз і шантажу.

Під час обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами їхньої підривної діяльності на користь країни-агресорки.

Усім затриманим оголошена підозра відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харкові горе-матір, яка продала свою дитину, щоб купити авто, взяли під варту на два місяці.

підпал ЗСУ авто підлітки Одеська область СБУ
В Одесі чоловік за 15 000 доларів оформляв "відстрочку від мобілізації"
13 лютого 2025, 12:59
На Одещині жінка викрала у літнього сусіда майже 20 тисяч гривень
13 лютого 2025, 12:09
Росіяни атакували дронами припортову інфраструктуру Одещини
13 лютого 2025, 10:30
Всі новини »
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
З'явилися нові подробиці ворожої атаки по ЧАЕС
14 лютого 2025, 19:21
В Києві виник скандал із перепустками для руху під час комендантської години
14 лютого 2025, 19:06
У столиці посадовець та його спільники вимагали хабар з громадської організації
14 лютого 2025, 18:52
Залякали та розстріляли: на Чернігівщині викрили росіянина, який вбив місцевого жителя
14 лютого 2025, 18:34
Кого Путін відправить на переговори з Україною: в Bloomberg назвали імена
14 лютого 2025, 18:08
Зеленський заявив про готовність говорити з Путіним, але назвав умову
14 лютого 2025, 18:06
У Миколаєві жінка принесла сумку з вибухівкою до військових, є загиблі та поранені
14 лютого 2025, 17:47
За крадіжку дитячого велосипеда житель Калуша сяде на 7 років
14 лютого 2025, 17:39
У Тернополі чоловік до смерті побив співмешканку
14 лютого 2025, 17:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »