В Одеській області затримали дітей, які на замовлення росіян палили авто ЗСУ

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Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали шістьох завербованих російськими спецслужбами неповнолітніх українців, які за вказівками кураторів підпалювали автомобілі українських військових на Одещині

Як передає RegioNews, про це повідомили в СБУ.

Зловмисниками виявилися діти віком від 13 до 16 років, які шукали легкого заробітку в телеграм-каналах.

Підлітки шукали потенційні цілі, після чого погоджували їх зі своїми російськими кураторами та підпалювали за допомогою легкозаймистих сумішей. Коли вони намагалися припинити виконувати ворожі завдання, росіяни переходили до погроз і шантажу.

Під час обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами їхньої підривної діяльності на користь країни-агресорки.

Усім затриманим оголошена підозра відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харкові горе-матір, яка продала свою дитину, щоб купити авто, взяли під варту на два місяці.