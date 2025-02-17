У столичному метро 20-річний пасажир отримав складні травми обличчя

фото: Київський метрополітен

У Києві госпіталізували юнака, який вирішив розважитись, нехтуючи правилами поведінки в метрополітені

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен", передає RegioNews.

Зазначається, інцидент трапився, у неділю, 16 лютого, близько 22:30 на станції метро "Хрещатик".

Двадцятирічний пасажир сів на початку ескалатора на балюстраду і вирішив таким чином спуститися. Як наслідок – отримав складні травми обличчя та забій руки. На місце оперативно прибули медики та госпіталізували юнака.

"Подібні вчинки несуть реальну загрозу не тільки порушнику, а й іншим пасажирам, які в цей час також перебувають на ескалаторі. Адже ескалатор підземки – не атракціон, і порушення правил на ньому може призвести до серйозних травмувань", – наголошують у фахівці столичної підземки.

"Київський метрополітен" вкотре нагадує, що в метро:

необхідно триматися за поручень;

не бігти ескалатором та не сідати на його східці;

стежити за речами;

категорично заборонено сідати на балюстраду та спускатися нею вниз.

Нагадаємо, в Одеській області діти провалилися під кригу і загинули.