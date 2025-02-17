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17 лютого 2025, 09:33

На Одещині двоє 13-річних хлопців пошкодили портрети на могилах військових

17 лютого 2025, 09:33
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фото ілюстраційне
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Правоохоронці на Одещині викрили двох неповнолітніх хлопців, які на кладовищі пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Одеської області.

Акт вандалізму зафіксували у Курісовській громаді Березівського району 16 лютого. Поліцейські встановили, що до події причетні двоє 13-річних місцевих хлопців, які напередодні вдень бешкетували на цвинтарі.

Зазначається, що сім’ї, в яких виховуються підлітки, перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Наразі слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про наругу над місцем поховання військового.

Буде встановлено матеріальну шкоду, яку завдали дії хлопців рідним загиблих військових. Також розглянуть питання щодо притягнення до відповідальності батьків хлопців за невиконання обов’язків щодо їхнього виховання.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині затримали чоловіка, який вкрав квіти з могили військового. Чоловікові повідомили про підозру у нарузі над могилою.

У Черкасах за крадіжку ялинки з могили військового затримали уродженку Луганської області. Інцидент стався 31 грудня. Жінці повідомили про підозру у нарузі над могилою.

вандалізм кладовище Одеська область наруга над могилою
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