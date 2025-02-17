Полицейские разыскали без вести пропавшего подростка из Одесщины: что с ним произошло

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Правоохранители разыскали без вести пропавшего 15-летнего жителя Белгород-Днестровского района. Парень уехал в Киев на заработки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Об исчезновении ребенка на спецлинию 102 сообщил его отец. Мужчина пояснил, что сын гостил у родственников в Одессе и скрылся.

Через двое суток поисков подростка нашли в одном из центральных районов Киева. Он поехал в столицу в поисках работы и жил в хостеле.

Полицейские увезли подростка домой. С ним и его родителями провели разъяснительную работу по недопущению аналогичных случаев.

Напомним, в столичном метро 20-летний парень получил сложные травмы лица. Пострадавший пренебрегал правилами поведения в метрополитене.