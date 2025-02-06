На Буковині прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися втекти за кордон

фото: Держприкордонслужба

На Буковині затримано групу порушників. Піша прогулянка до кордону завершилася протоколом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Прикордонники отримали оперативну інформацію про намір трьох молодих чоловіків незаконно перетнути кордон з України до Румунії на ділянці відділу Порубне.

Втікачі вирішили не використовувати транспорт, щоб дістатися кордону, вважаючи, що на автомобілі більша вірогідність бути затриманими. Вони вирішили перейти кордон пішки, орієнтуючись за електронною картою місцевості.

Поблизу кордону чоловіки були затримані прикордонниками. Відносно них складені матеріали про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, за перетинання кордону поза пунктами пропуску або без відповідних документів чи з використанням підроблених документів або таких, що містять недостовірні відомості, або без дозволу відповідних органів влади передбачається адміністративна відповідальність за ст. 04-1 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі від 3 400 до 8 500 грн або адміністративний арешт на 15 діб.

Як повідомлялось, в Одеській область співробітник правоохоронних органів за 7000 доларів переправляв чоловіків до Придністров'я.