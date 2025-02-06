11:05  06 лютого
ЗСУ вночі уразили російський аеродром "Приморсько-Ахтарський"
10:41  06 лютого
На Буковині "будівельники" ошукали інвесторів на 280 мільйонів гривень
10:33  06 лютого
Удар по ринку "Барабашово" у Харкові: з'явилися фото наслідків
UA | RU
UA | RU
06 лютого 2025, 14:19

На Буковині прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися втекти за кордон

06 лютого 2025, 14:19
Читайте также на русском языке
фото: Держприкордонслужба
Читайте также
на русском языке

На Буковині затримано групу порушників. Піша прогулянка до кордону завершилася протоколом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Прикордонники отримали оперативну інформацію про намір трьох молодих чоловіків незаконно перетнути кордон з України до Румунії на ділянці відділу Порубне.

Втікачі вирішили не використовувати транспорт, щоб дістатися кордону, вважаючи, що на автомобілі більша вірогідність бути затриманими. Вони вирішили перейти кордон пішки, орієнтуючись за електронною картою місцевості.

Поблизу кордону чоловіки були затримані прикордонниками. Відносно них складені матеріали про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, за перетинання кордону поза пунктами пропуску або без відповідних документів чи з використанням підроблених документів або таких, що містять недостовірні відомості, або без дозволу відповідних органів влади передбачається адміністративна відповідальність за ст. 04-1 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі від 3 400 до 8 500 грн або адміністративний арешт на 15 діб.

Як повідомлялось, в Одеській область співробітник правоохоронних органів за 7000 доларів переправляв чоловіків до Придністров'я.

Буковина прикордонники кордон втеча за кордон ухилення від мобілізації
На Буковині "будівельники" ошукали інвесторів на 280 мільйонів гривень
06 лютого 2025, 10:41
На Буковині підлітки-наркодилери намагалися підірвати поліцейських
04 лютого 2025, 18:05
Нічний екстрим з пострілами: на кордоні з Румунією затримали незаконних "туристів"
04 лютого 2025, 01:32
Всі новини »
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
Опитування показало, що попри війну переважна більшість українців не планують переїжджати зі свого регіону
06 лютого 2025, 14:53
У Луцька з'явилося нове місто-побратим у США
06 лютого 2025, 14:46
На Дніпропетровщині сміттєвоз провалився під асфальт
06 лютого 2025, 14:41
Невдале побачення: в Києві чоловік зґвалтував 69-річну жінку та вбив її
06 лютого 2025, 14:35
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
06 лютого 2025, 14:29
У Харкові судитимуть чоловіка, який зарізав свого двоюрідного брата
06 лютого 2025, 14:22
В "Укренерго" пояснили причину аварійних відключень світла
06 лютого 2025, 14:19
Нові автобуси та гаряче харчування: що очікує школи у 2025 році
06 лютого 2025, 14:08
Для військових запровадять обов'язкові відпустки, - Веніславський
06 лютого 2025, 14:03
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »