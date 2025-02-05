Затримали під час передачі: підприємець "погорів" на хабарі працівникові Хмельницького ТЦК
Правоохоронці затримали підприємця, який передав працівникові районного ТЦК на Хмельниччині 5 тисяч доларів за звільнення від призову військовозобов’язаного
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Хмельницькій області.
"Чоловік в інтересах свого знайомого передав заступнику начальника одного з відділів РТЦК 5 тисяч доларів за звільнення від призову", — йдеться в повідомленні.
Фігуранта затримали під час передачі грошових коштів. Йому вже оголосили підозру. Наразі триває розслідування.
Нагадаємо, житель Тернопільської області пропонував військовослужбовцю гроші за ухилення від призову. За 5000 доларів він намагався підкупити працівника одного з відділів Хмельницького районного ТЦК та СП.
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