На Дніпропетровщині волонтер за 11 000 доларів обіцяв знайомому "вирішити питання" з інвалідністю
Правоохоронці затримали чоловіка на Дніпропетровщині, який взяв хабар за вплив на посадовців МСЕК
Про це повідомляє пресслужба поліції та Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
Фігурант запропонував знайомому за 11 тисяч доларів вплинути на рішення членів МСЕК щодо присвоєння йому фіктивної групи інвалідності. Це дало б можливість чоловіку отримати відстрочку від мобілізації.
Правоохоронці зафіксували факт передачі грошей. Під час обшуків у 36-річного ділка вилучили документацію, гроші та мобільні телефони.
Фігуранту оголосили підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, в Одесі затримали працівника ТЦК, який за 500-1000 доларів видаляв чоловіків із бази розшуку.
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